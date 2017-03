Skjerpa innsats mot tvangsekteskap, truslar og vald

På kvinnedagen legg regjeringa fram sin mykje omtalte handlingsplan. Frå før er det kjent at regjeringa vil greie ut plikta til å avverje tvangsekteskap. Med andre ord kan det bli straffbart å ikkje melde frå dersom ein kjenner til at ei ung jente eller gut står i fare for å bli tvangsgifta.

Handlingsplanen er den siste av ei rad handlingsplanar som regjeringa har lagt fram dei siste åra. Men kampen må fortsette, seier statsminister Erna Solberg (H).

- Ei av dei største utfordringane, i Noreg og globalt, er at kvinner og jenter blir utsette for vald i nære relasjonar. Tvangsekteskap og kjønnslemlesting er alvorlege former for slik kjønnsbasert vald, seier ho.

Ei anna utfordring er negativ sosial kontroll. Solberg peiker på at mange unge i Noreg lever under eit tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måtar, med bruk av både oppsyn, truslar og tvang.

Ekstrem kontroll

Ifølgje handlingsplanen finst det ikkje forsking om omfanget av slik kontroll, men sidan 2013 har rådgjevarar ved utvalde ungdomsskular rapporterte om 787 slike saker, av dei har 298 handla om "ekstrem kontroll".

Styresmaktene foreslår no ei eiga mentorordning for denne gruppa i samarbeid med frivillige organisasjonar.

I handlingsplanen går regjeringa også inn for å vurdere innstrammingar i ekteskapslova for å kjempe imot barneekteskap.

Styrkt rettsvern

I tillegg vil regjeringa styrke rettsvernet ytterlegare gjennom å greie ut moglegheita for å kriminalisere utanomrettslege og religiøst inngått tvangsekteskap. Slike ekteskap blir ikkje ramma ikkje av straffereglane om tvangsekteskap, som er forbode.

For å forhindre tvangsekteskap som blir inngått i utlandet, innførte regjeringa i januar i år ein ny regel i utlendingslova om at begge partar må ha fylt 24 år for å få familiegjenforeining.

Regjeringa ønsker også å utvide regelen om mishandling til å omfatte storfamilie. I dag kan personar med mellombels opphaldsløyve gjennom familieinnvandring berre få bli i Noreg dersom dei har blitt mishandla av partnaren.

Kjønnslemlesting

Noreg har gjennom fleire konvensjonar og i tråd med FNs utviklingsmål forplikta seg til å kjempe imot kjønnslemlesting. Ifølgje handlingsplanen er det vanskeleg å seie noko om omfanget av praksisen i Noreg, men enkelte studiar antydar at haldningane endrar seg når ein har budd her nokre år.

– Kunnskap er det som best kan stoppe kjønnslemlesting og barne- og tvangsekteskap, slår Solberg fast.

– Offentlege styresmakter har eit særleg ansvar. Og vi skal bli betre, lovar ho.

(©NPK)