Har ikkje funne avvik etter mobilkranulykka i Kristiansand

– Sidan i går har vi gjort nokre vitneavhøyr og vore i kontakt med sjåføren som køyrde mobilkrana. Vi reknar med å få avhøyrt han i dag eller i morgon. Så skal vi snakke litt med teknikarane som har sjekka køyretøyet, seier politiførstebetjent Ole Segberg ved Vågsbygd politistasjon til NTB onsdag ettermiddag.

Han legg til at det til no ikkje er avdekt noko ureglementert knytt til ulykka, men det er framleis ikkje er klarlagt kvifor mobilkrana flytta seg.

Kristiansand kommune vil saman med politiet gå igjennom det som skjedde. Kommunen har ansvaret for anleggsarbeidet ved barnehagen og vil finne ut om alle reglar er følgt.

– Det er kommunen som står for byggjearbeida. Vi vil sjølvsagt gå gjennom hendingsgangen for å sjå om det er avvik, og kva som kan vere årsaka til at dette skjedde, seier ordførar Harald Furre (H) til NRK.

Kranbilen er fjerna frå staden og skal undersøkjast vidare.

– Det vil ta tid å finne ut kva som førte til ulykka. Det står att mykje etterforsking. Det blir full teknisk gjennomgang av mobilkrana, seier leiaren for den kriminaltekniske avdelinga i Agder-politiet, Gunstein Kallhovd.

Onsdag føremiddag var det ei minnemarkering i Karuss barnehage, der guten gjekk.

