Amundsen avviser kaos-kritikk om politireforma

– Departementet har rigga ei svært kompetent gruppe av sakshandsamarar som vil behandle alle klagene i tråd med forskrifta og god forvaltningsskikk, seier Amundsen til NTB.

– Klageprosessen er klart og tydeleg regulert i forskrift og blir sjølvsagt òg sikra av Politidirektoratet, legg han til.

Justisministeren skuldar Jenny Klinge i Senterpartiet for å snakke mot betre vitande og for å fare med løgn når ho påstår at arbeidet med politireforma ikkje skapar tillit og verkar å vere kaotisk.

Bakgrunnen for saka er utsegner Klinge gav til NTB tysdag, der ho viste til at 126 av lensmannskontora i landet skal leggjast ned, og at klagefristen for kommunane er sett til 10. mars.

– Sjølv om kommunane i kvart politidistrikt har fått tilbod om å komme med utsegner om klager frå nabokommunane, er fristane for korte til at alle kommunane rekk ei politisk behandling, poengterte Klinge.

