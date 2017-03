Statoil må gjere greie for brann på Statfjord A

Brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A-innretninga skjedde 16. oktober 2016, men ingen personar vart skadde. Petroleumstilsynet er no ferdig med granskinga og har identifisert tre avvik og fire forbetringspunkt.

Ifølgje Petroleumstilsynet oppstod episoden under lossing av olje til eit lasteskip. Eit utmattingsbrot i ein aksling i effektbrytaren som skulle bryte straumen til motoren til ein av lastepumpene, førte til at pumpa fortsette å gå, mens skjermane i kontrollrommet viste at ho stod.

I 51 minutt pumpa lastepumpa råolje mot ein stengd ventil, og temperaturen på olja steig frå 33 til 344 grader. Den høge temperaturen og kraftig vibrasjon i pumpa førte til at det lak ut råolje som byrja å brenne. Det var òg fyr i noko råolje som lak ut inne i ei isolasjonskasse.

Tilsynet konstaterer likevel at brannen ikkje hadde såkalla storulykkepotensial. Det var ingen fare for at brannen kunne ha eskalert, sjølv ved ein langvarig lekkasje, så sant brannvatn-systemet fungerte.

Avvika dreier seg mellom anna om undersøking og forbetringstiltak etter tidlegare hending, vedlikehald av avstengingsventilar og blokkering av sikringssystem.

– Vi har bedt operatørselskapet Statoil gjere greie for korleis dei vil handtere avvika, og korleis dei vurderer forbetringspunkta som er identifiserte, opplyser tilsynet.

