Støre støttar Sanners nei til Utøya-naboane

– Eg stiller meg bak Sanner og vil seie at han har handtert denne saka på ein klok måte. Opplegget som han no har tatt initiativet til, har Arbeidarpartiets støtte, seier Støre til NTB.

Naboane sette seg imot dei opphavlege planane om ein minnestad på Sørbråten, noko som førte til at staten i forståing med AUF og Støttegruppa peika på Utøykaia i staden. Men heller ikkje det synest naboane er greitt. Dei reagerer på at staten ikkje vil vurdere fleire alternativ, skriv Klassekampen.

– Eg konfronterte kommunalminister Jan Tore Sanner nyleg med at han har sagt at staten ville sjå på alternative minnestader, altså meir enn eitt. Men eg fekk til svar at det ikkje var aktuelt å greie ut fleire stader enn Utøykaia, seier Harald Stabell, som er advokat for naboane ved Utøya.

Nei til minnestad ved E16

Naboane har i staden for Sørbråten og Utøykaia foreslått Brinken, som er ein bakkekam ved E16 med utsikt mot Utøya. Det alternativet har departementet allereie vurdert, men gjekk ikkje vidare med forslaget.

– Støttegruppa, som representerer overlevande og etterlatne etter 22. juli-hendingane, ønsker ikkje ein minnestad ved E16. Det meiner eg vi må legge vekt på, opplyser Sanner til avisa. Støttegruppa har mellom anna peika på sjenerande støy i samband med ei planlagt utbygging av vegen. Det vart òg peika på ei potensiell uvisse knytt til «til erverv, planlegging og gjennomføring» på Brinken.

– Det er gode grunnar til å vere skeptisk til ei plassering ved E16, ikkje minst på grunn av avstand, støy og moglege vegprosjekt. Støttegruppa representerer dei som er mest ramma av 22. juli, og det må vere mogleg å forme minnestaden ved Utøykaia på ein måte som ikkje verkar belastande på naboane. Eg meiner det her er treft eit val som alle partar bør kunne leve med, seier Støre.

– Framstilte som egoistiske

AUF-leiar Mani Hussaini og leiar for Støttegruppa Lisbeth Røyneland presenterte 9. februar forslaget til minnestad på AUFs eiga tomt på Utøykaia.

Naboane var ikkje varsla om pressekonferansen på førehand og reagerte kraftig på at dei ikkje vart involverte i diskusjonen i forkant. Naboane hadde allereie gått til sak for å få stoppa minnestaden på Sørbråten.

I ei pressemelding som advokat Harald Stabell etter eit orienteringsmøte sende ut på vegner av naboane, går fram det at dei meiner seg framstilte som egoistiske og vanskelege.

– Det einaste vi ber om, er at den psykiske helsa vår blir varetatt, og at vi frivillig og etter eige ønske skal kunne oppsøke ein nasjonal minnestad, heitte det mellom anna i pressemeldinga.

