Sp: Klagekaos om politireforma

I januar vedtok Politidirektoratet at 126 av lensmannskontora i landet skulle leggast ned. Klagefristen for kommunane er sett til 10. mars. Klinge er bekymra og viser til at Politidirektoratet har ferdigbehandla fleire klager som har komme inn, før fristen er ute.

Svakt forarbeid i Politidirektoratet kan få konsekvensar for behandlinga av klagesakene i Justisdepartementet, meiner Sp-representanten.

– Sjølv om kommunane i kvart politidistrikt har fått tilbod om å gi fråsegn om klager frå nabokommunane, er fristane for korte til at alle kommunane rekk ei politisk behandling, seier Klinge.

– I tillegg er dette midt i ei tid der fleire kommunar sjølve førebur klager til departementet, seier ho.

Klinge ber no regjeringspartia og KrF, Venstre og Ap om å svare på om dei meinte at klagebehandlinga skulle skje på denne måten.

