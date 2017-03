Solberg og Stoltenberg til terrorhøyring på Stortinget

Riksrevisjonen slo i ein rapport i fjor fast at verken politiet eller Forsvaret – saman eller kvar for seg – klarer å sikre offentlege bygningar godt nok. Tysdag ettermiddag diskuterte kontroll- og konstitusjonskomiteen kven som skal møte i høyringa, som enten blir lagt til 20. eller 21. mars.

Mot stemmene til Høgre og Frp vart det fleirtal for å invitere statsminister Erna Solberg (H) til høyringa. Til gjengjeld sikra regjeringspartia og Miljøpartiet Dei Grøne fleirtal for at tidlegare statsminister Jens Stoltenberg (Ap) òg skal kallast inn.

I tillegg er desse inviterte til høyringa: forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, heimevernssjef Tor Rune Raabye, politidirektør Odd Reidar Humlegård, tidlegare justisminister Anders Anundsen (Frp) og etterfølgjaren hans Per-Willy Amundsen (Frp), og direktør Kjetil Nilsen i Nasjonalt tryggingsorgan.

Rapporten frå Riksrevisjonen, som altså vart lagt fram fem år etter terroren 22. juli, konkluderte med at svikten i arbeidet med såkalla objektsikring, er "svært alvorleg". Uttrykket er det sterkaste Riksrevisjonen kan bruke, og blir nytta berre unntaksvis, til dømes når det er risiko for liv og helse.

