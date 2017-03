Oppgang på Oslo Børs 

Av dei ti mest omsette selskapa var det berre DNB (-0,07), Yara International (-0,37) og Statoil (uforandra) som ikkje avslutta med oppgang tysdag.

Av selskapa som auka i verdi, steig Aker BP mest med 3,48 prosent. Marine Harvest (+0,22), Norsk Hydro (+0,63), Subsea 7 (+3,00), Telenor (+0,81), TGS-Nopec Geophysical Company (+1,52) og Orkla (+0,07) var òg på listen over selskap som gjekk i pluss.

Ved dei viktigaste europeiske børsane var det berre raude tal å sjå. I Paris sokk CAC 40-indeksen med 0,49 prosent, FTSE 100-indeksen i London gjekk ned med 0,17 prosent, mens Dax 30 i Frankfurt hadde ein nedgang på 0,02 prosent.

Prisen på nordsjøolje steig litt vart tysdag ettermiddag omsett for 55,89 dollar fatet. Amerikansk lettolje gjekk for 53,28 dollar per fat.

(©NPK)