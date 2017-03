Røe Isaksen vil gi skulebarna tid til å ete matpakka

– No må barna få tid til å ete matpakka si. Det er viktig å få sett av tid til dette, både for kosthaldet og helsa. Vi veit at etetida på mange skular blir "eten opp" av mykje anna. Ein del elevar i Noreg får fem eller ti minutt til å sluke ei matpakke og ikkje noko meir. Derfor går Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet ut med eit eintydig råd om minst 20 minutts etetid for alle, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Tilrådinga kjem i "Nasjonal handlingsplan for eit betre kosthald" som blir lagt fram tysdag. Undersøkingar som Helsedirektoratet har gjennomført, viser at berre halvparten av grunnskulane i Noreg legg til rette for ein 20 minutt lang matpause.

Skulane og kommunane har stort spelerom for å legge opp skuledagen slik dei vil. Det finst ingen nasjonale reglar om matpause. Ifølgje kunnskapsministeren har meir enn 90 prosent av elevane i barneskulen med eg matpakke.

– Mange foreldre vil kjenne seg igjen i at barna får veldig kort tid til å ete. Det skaper dårlege haldningar til både det å ha ein god matpause, det å ete litt ordentleg mat og å sette seg ned og ta ein ordentleg pust i bakken ein gong gjennom skuledagen, seier Røe Isaksen.

Røe Isaksen har ikkje noko sterkt ønske om å detaljstyre kommunane og nøyer seg i første omgang med ei sterk oppmoding frå regjeringa og Helsedirektoratet.

– Men i den neste runden får vi vurdere om dette er noko vi må lage ei enda tydelegare tilråding på, dersom skolane ikkje følgjer opp. Vi veit at mange skular er opptatt av nasjonale tilrådingar, og Helsedirektoratet vil undersøkjer om dette går den rette vegen, seier han.

