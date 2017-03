Ekspertutval med krutsterkt innlegg til debatt om familiepolitikken

– Dei sparer ikkje på krutet, sa barne- og familieminister Solveig Horne (Frp) etter å ha tatt imot forslaga frå utvalet som har sett på dei offentlege ytingane til barnefamiliar.

Til saman handlar det om ytingar verdt 78 milliardar kroner. Fleirtalet i utvalet foreslår å behovsprøve barnetrygda, som i dag utgjer 15 milliardar kroner på budsjettet. Trygda må aukast og brukast på dei familiane som treng det mest, mens resten av pengane bør gå til gratis barnehage, foreslår utvalet.

Utvalsleiar Anne Lise Ellingsæter viser til at barnehagen har vorte ein viktig felles institusjon i samfunnet, og at særleg barn med innvandrarbakgrunn har nytte av å gå der. Gratis barnehage vil senke terskelen og få fleire mødrer ut i jobb.

Eit mindretal i utvalet ønskjer framleis barnetrygd til alle og vil styrkje ytinga.

Horne ønskjer valfridom

Forslaget om å kutte kontantstøtta og dele foreldrepermisjonen etter fødsel likt mellom mor og far, er òg politisk krut. Horne vil ikkje gi slepp på prinsippet om fleksible ordningar for foreldra.

– Så lenge eg har vore politikar, har eg ønskt å ha ein valfridom, men samtidig ser eg utfordringa, særleg når det gjeld å få innvandrarkvinner ut i arbeid, seier ho om kontantstøtta.

Ellingsæter strekar under at det finst fleksibilitet i systemet.

– Dette er jo ikkje obligatoriske ordningar, det er tilbod, seier ho og viser til at foreldre godt kan ta lengre permisjon når barna er små, utan lønn.

Utvalsleiaren medgir at det er eit dilemma at gode ordningar for småbarnsfamiliar generelt kan motverke målet om at foreldra, og da særleg mødrer med innvandrarbakgrunn, kjem ut i arbeid, men seier at arbeidsmarknadspolitikken til dømes bør ha større ansvar her.

– Familiepolitikken kan ikkje løyse alle problem. Barns velferd her og no og på sikt er eit viktig utgangspunkt for utvalet.

Fleire fattige barn

Rundt eitt av ti barn veks opp i familiar med vedvarande låg inntekt, og den delen har auka dei siste tjue åra. Barnefattigdom er eit større problem i visse innvandrargrupper.

Utvalet meiner måla med dei offentlege ytingane må vere å sikre god oppvekst og like moglegheiter for barna. Likevel møter forslaga motstand i fleire leirar.

– Vårt standpunkt i dag er å halde på barnetrygda, men dette er ein diskusjon vi må ta framover, seier familiepolitisk talskvinne for Arbeidarpartiet Anette Trettebergstuen til NTB.

Gratis barnehage er derimot eit godt forslag, meiner ho.

– Men det er eit reknestykke som må gå opp for å få det til, strekar ho under.

KrF: Uaktuelt

Geir Jørgen Bekkevold i KrF synest behovsprøving av barnetrygda er eit dårleg forslag.

– Dette rammar heilt vanlege familiar. For KrF er det òg heilt uaktuelt å ta frå barnefamilien valfridommen gjennom å fjerne kontantstøtta, seier Bekkevold, som likevel er glad utvalet vil løfte låginntektsfamiliane.

Venstre er heilt på linje med utvalet. På landsmøtet skal partiet behandle forslag som ligg tett opp til dei utvalet har komme med: gratis barnehage og SFO, slutt på kontantstøtte og universell barnetrygd.

– For Venstre handlar gratis barnehage om kampen mot barnefattigdom og å gi fleire barn ein best mogleg start på livet og på vidare skulegang og utdanning, seier nestleiar Guri Melby i Venstres programkomité.

Raudgrøn dragkamp?

SV vil kjempe for at barnetrygda framleis skal vere for alle.

– Barnetrygda er den beste måten å jamne ut forskjellar på, seier partileiar Audun Lysbakken.

Som Ap støttar har likevel forslaget om gratis barnehage og å fjerne kontantstøtta.

Senterpartiet vil på si side kjempe for både kontantstøtta og ei universell barnetrygd.

– Dersom det blir ei ordning for dei aller fattigaste, vil det miste den utjamnande effekten, seier stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

Høgre vil diskutere familiepolitikk på landsmøtet sitt i helga, mellom anna forslaget om å erstatte barnetrygd for alle med gratis barnehage og SFO.

