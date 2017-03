Tidlegare Ap-statsråd Anne Kristin Sydnes er død

Sydnes var statsråd i Utenriksdepartementet under den første Stoltenberg-regjeringa frå 2000 til 2001, først med ansvar for bistand og deretter for utviklingssaker.

Ho har også vore assisterande direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, direktør for samfunnsansvar i Statoil og utanlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Ho har også vore fagdirektør i Nærings- og handelsdepartementet.

Sydnes var utdanna som cand.polit. med hovudfag i statsvitskap.

Anne Kristin Sydnes lèt etter seg ektemann og to døtrer. Ho var gift med Jan Egeland, noverande generalsekretær i Flyktninghjelpen.

(©NPK)