Helgesen: – Dialogen med Venstre held fram 

– Vi har ein veldig god dialog med Venstre. Den dialogen er ikkje ferdig, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på ein pressekonferanse fredag.

– Vi held fram dialogen med Venstre i Stortinget, la han til.

Helgesen la fredag ettermiddag fram eit forslag til ei endring av naturmangfaldlova som skal opne for auka uttak av ulv. Men Venstre var raskt ute med å påpeike at loven ifølgje samarbeidsavtalen ligg fast, og at det er uaktuelt å endre den.

Helgesen streka under at regjeringas juridiske vurderingar frå tidlegare ligg fast.

– For å gi ein noko større moglegheit for felling av ulv og forvaltning, ikkje minst innanfor ulvesona, legger vi fram eit forslag til ein endring av loven som er innanfor Bernkonvensjonen, sa miljøministeren.

– Det er ikkje mogleg med meir forvaltning, særleg innanfor ulvesona, utan ei lovendring, ifølgje Helgesen.

