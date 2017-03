Transport-billionen imponerer ikkje opposisjonen

– No må vi få heile transportplanen til Stortinget, slik at vi også får svar på kva prosjekt som Høgre, Frp og støttepartia ikkje prioriterer og kva som er skyvde ut i tid, seier Arbeidarpartiets Eirik Sivertsen.

Han hevdar det er brei semje om det meste som regjeringa og samarbeidspartia har leke dei siste dagane, men saknar svar på konkrete spørsmål om finansiering og ferdigstilling av fleire prosjekt.

1.000 milliardar

Dei fire partileiarane på borgarleg side tromma saman til pressekonferanse om hovudtrekka i den nye nasjonale transportplanen på Oslo S torsdag. Men det aller meste av det dei la fram, var kjent gjennom pressa frå før.

Planen har ei ramme på 928,7 milliardar kroner – eller om lag 1.000 milliardar som statsministeren uttrykte det. Det er vesentleg meir enn den førre transportplanen til rundt 500 millionar. Men der den førre var meint for ein periode på ti år, strekkjer den nye seg over tolv.

Elles bekreftar dei fire at pengar til ein ny jernbanetunnel under Oslo ligg inne i planen, slik TV 2 melde allereie måndag. Etter det NTB forstår blir det sett av om lag 16 milliardar i planperioden, men når spaden går i jorda, er uklart. Sjølve dokumentet vil først bli presentert nærmare påske.

– Det er viktigare når den står klar enn når byggjearbeidet begynner, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han seier tunnelen tidlegast kan vere ferdig i 2032.

– Historisk satsing

Statsminister Erna Solberg (H) meiner transportplanen ei historisk satsing på jernbane og kollektivtrafikk. KrF-leiar Knut Arild Hareide slo på pressekonferansen fast at det for første gong sidan krigen blir bygt jernbane i "jomfrueleg terreng", mens Frp-leiar Siv Jensen hevda at "bilpartiet Frp er blitt veldig glad i jernbana".

Venstre-leiar Trine Skei Grande samanlikna jernbanepakka med bygginga av Bergensbanen.

– Dåa avgjerda om å byggje Bergensbanen vart tatt i 1894 hadde Venstre reint fleirtal. Vi er ikkje like store no, men vi er like stolte, sa ho.

Av transportbillionen skal over 400 milliardar pensast inn på jernbane åleine. Men kor mykje av pengane som blir sett av i neste stortingsperiode, kunne ingen svare på torsdag.

Kritisk

– Når dei ikkje kan svare på når Oslotunnelen skal byggjast, skyv dei i realiteten på intercity-utbygginga. Det er dårlege nyheiter for folk i Halden, Skien, Hamar og Lillehammer, seier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

Grande avviser kritikken frå SV og seier tunnelen må byggjast først, men Holmås meiner det einaste som i realiteten betyr noko, er kva som ligg inne av middel i neste stortingsperiode.

– Alle løfte om at det kjem noko før 2030, er ikkje verdt papiret det er skrive på, seier han.

Miljøpartiet Dei Grønes Rasmus Hansson er på same linje.

– Det skal byggjast motorvegar no, mens togsatsinga kjem langt fram i tid. Den er redusert til luftige og høgst usikre draumar, seier han.

Fakta om lekkasjar frå NTP

* Transportplanen har ei ramme på 928,7 milliardar kroner ifølgje fleire medium. Regjeringa opererer med rundt 1.000 milliardar (1 billion) kroner.* Dei set av rundt 16 milliardar kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbana, som skal stå klar i 2032.* Etter at den nye tunnelen er ferdig, skal også heile Intercity-triangelet på Austlandet vere klart.* Dei borgarlege partia gir også grønt lys til bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-triangelet heilt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliardar kroner.* Det skal byggjast dobbeltspor på Sørlandsbanen. Denne utbygginga blir sett i samanheng med planar om ei samankopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, ifølgje Fædrelandsvennen.* Ifølgje NRK blir det sett av 3,6 milliardar kroner til Trønderbanen og Meråkerbanen, i ei satsing der elektrifisering er hovudmomentet.* Regjeringa vil bruke 6,5 milliardar kroner til elektrifisering av strekningar i Innlandet, bygging av nye godsterminalar og å betre kapasiteten for godstransport.* Det blir også bygging av Ringeriksbanen. Prislappen er på om lag 20 milliardar kroner, ifølgje Bergens Tidende.* Det blir dobbeltspor på jernbana mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.* Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bekrefta onsdag utbygging av E8 i Ramsfjord.* Statsminister Erna Solberg (H) kom onsdag med nyheiter om ein ny ringveg aust mellom Arna og Vågsbotn, ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn, og om Sotrasambandet då ho heldt pressekonferanse på Arna stasjon.* Bodø får ein ny flyplass til nærare 5 milliardar kroner. Av denne summen kjem 2,4 milliardar som friske middel i NTP.* Full utbygging av E18 i NTP-perioden. Utbygginga av parsellen frå Lysaker til Strand og vidare til Slependen skal starte i første periode og bli bygd vidare kontinuerleg, ifølgje Budstikka.* Østlandets Blad har meldt at ny E18 mellom Retvet og Vinterbro er planlagt i første planperiode. Den nye firefeltsvegen gjennom Follo vart først foreslått bygd i 2024, men bygginga blir no skunda på og skal starte neste år.* Ifølgje Bergens Tidende er det semje om å byggje Stad skipstunnel.* Sysla skriv at Bømlo får ei ny fiskerihamn til 197 millionar. Fullfinansiering av prosjektet blir lagt inn i andre halvdel av perioden, og kan realiserast etter 2024.

