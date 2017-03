Solberg: – Vi set av tusen milliardar til transportplanen

– Dette er historisk, og det er eit kjempestort beløp, sa statsministeren då dei to regjeringspartia og leiarane for støttepartia orienterte om Nasjonal transportplan på Oslo S torsdag.

Solberg poengterte at ressursane må brukast på ein endå betre måte og la til at forfallet på veg og jernbane er blitt redusert for første gong på ti år.

– Dette er ein veldig omfattande plan, og det står att ein del som vi ikkje er ferdige med. Planen skal bidra til meir effektiv transport, verdiskaping og ei meir klimavennleg framtid. Planen vil bli lagt fram i sin heilskap før påske, sa Solberg.

