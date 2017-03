Noreg og Jenny Hval vann Nordic Music Prize på byLarm

Hval fekk prisen for det kritikarroste albumet "Blood Bitch", men juryen var delt.

– Vinnaren er ein fascinerande artist som folk har delte meiningar om, inklusive den internasjonale juryen, heiter det i grunngivinga frå dei fire britiske og amerikanske musikkekspertane som skulle velje og vrake blant dei tolv nordiske priskandidatane.

Hval var saman med Nosizwe og albumet "In Fragments" dei to norske nominerte.

Tredje gong ut

Den fire mann sterke juryen – britane Paul Jones frå Rough Trade Records, Stuart Maconie frå BBC og The Guardian-journalist Jude Rogers og amerikanaren Jonathan Galkin frå DFA Records – skriv vidare:

– Likevel skil albumet seg ut i det som er eit fascinerande år for prisen. Alle dommarane var imponerte over eventyrlysta til albuma på kortlista, som viser kor "cutting-edge" og mangfaldig den samtidige skandinaviske musikkscenen er. For dei som elskar det, er vinnaralbumet eit utruleg sterkt stykke arbeid – fengslande, atmosfærisk, utfordrande og tankevekkjande.

Jenny Hval karakteriserer dei som "endelaust oppfinnsam".

I premie får Hval forutan æra eit trofé og ein pengepris på 30.000 kroner. Dette er tredje gongen ho er nominert: Første gongen var med "Innocence Is Kinky" i 2014, før ho følgde opp i fjor med "Apocalypse, Girl".

Trippelnominert til Spellemann

"Blood Bitch" førte òg til trippel Spellemann-nominasjon for Jenny Hval – likevel utan at ho vann ei einaste harpe i klassane for indie, tekstforfattar og årets album. Men Nordic Prize-juryen torde å gå lenger, så endeleg vanka det pris til det særeigne albumet.

Om "Blood Bitch" har Jenny Hval sagt til The Guardian at ho samla idear til albumtemaet ved mellom anna å sjå "på lågbudsjetts horrorfilmar frå 1970-talet, den typen filmar der nakne vampyrar dukkar opp".

Nyleg vekte musikkvideoen til "Blood Bitch"-låten kalla "The Great Undressing" stor merksemd på nettet. Den var regissert av Marie Kristiansen og sende skodespelar Marte Germaine Christensen naken rundt på daglege gjeremål som sykkeltur, fest og i butikken.

Oppretta i 2010

Nordic Music Prize gir heiderleg omtale til den finske gruppa Oranssi Pazuzu for albumet "Värähtelijä" og den islandske utgivinga "Saumur", der Skúli Sverrison og Hilmar Jensson hadde med seg den norske trompetisten Arve Henriksen.

ByLarm oppretta Nordic Music Prize i 2010, inspirert av den britiske og irske prisen Mercury Prize. Da den norske gruppa Band of Gold vann i fjor, var det første gongen sidan prisen vart oppretta at Norge gjekk av med sigeren.

Tidlegare vinnarar er islandske Jónsi (2010), svenskane Goran Kajfes (2011), First Aid Kit (2012) og The Knife (2013), finske Mirel Wagner (2014) og altså norske Band of Gold (2015).

Fakta / Jenny Hval

* Platedebuterte som pophåpet Rockettothesky i 2006 med "To Sing You Apple Trees", som vart nominert til Spellemann- og Alarmpris, og følgde opp med "Medea" (2008). * Frå og med tredjealbumet "Viscera" (2011) gav Hval ut plater under eige namn. Det vart følgt av "Innocense Is Kinky" (2013) og "Apocalypse, girl" (2015) og altså "Blood Bitch" (2016). * Forfatterdebuterte med "Perlebryggeriet" (Kolon) i 2008; om kvinners seksualitet og korleis dei blir sett på som objekt. Følgde opp med "Inn i ansiktet" i 2012. * Vann Tonos utfordrarpris for "Viscera" (2012), og delte Spellemann i open klasse med Susanna for fellesplata " Meshes Of Voice" (2014). * Nominert til fleire Spellemannpriser, seinast i januar fekk ho tre for "Blood Bitch": I klassene for indie, tekstforfattar og årets album.

