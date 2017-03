Krekar-rettssak i Italia går som planlagt

– Det første rettsmøtet skal haldast 13. mars, men det er svært sannsynleg at det blir fleire seinare, skriv den italienske advokaten til mulla Krekar, Enrica Franzini, i ein e-post til NTB.

Franzini seier at ho så langt ikkje har fått nokon informasjon om eventuelle utsetjingar av saka, som skal gå for domstolen i den norditalienske byen Bolzano.

Den 12. november 2015 vart Krekar arrestert som ein av fleire menn i fleire land i Europa i ein koordinert aksjon bestilt av det italienske politiet. Dei italienske styresmaktene hevdar at Krekar er leiar for eit terrornettverk kalla Rawti Shax. I tillegg til Krekar skal fleire andre mistenkte møte i retten i Bolzano.

Franzini skriv at ho aldri har snakka med klienten sin, og at ho nyleg vart gjort kjent med at Krekar ikkje kan reise til Italia for å møte i rettssaka.

– Elles kan han risikere å miste retten til å reise tilbake til Noreg, skriv ho og legg til:

– Dermed er det nesten heilt sikkert at Krekar ikkje kjem til å vere til stades under rettssaka. Eg planlegg å gjere retten kjent med dette problemet 13. mars.

Først etter dette rettsmøtet, der aktor skal leggje fram saka for påtalemakta, skal advokaten leggje opp forsvaret sitt. Franzini har tidlegare sagt til ABC Nyheter at den italienske måten å føre ein slik prosess på blir styrt av dommarane, og det kan ta opptil fleire år før det blir felt dom i saka.

