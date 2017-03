Mange fleire klagar på Nav

I alt tok fekk den statlege delen av Nav 7.035 serviceklager i fjor, mot 5.196 klager i 2015.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er ikkje glad for den kraftige auken.

– Vi er i gang med å undersøkje kva som ligg bak tala, og vi jobbar med fleire tiltak. Alle som har kontakt med Nav, skal møtast på ein god måte, seier ho.

Drygt 40 prosent av klagene gjeld rettleiing, informasjon og oppfølging, mens litt over 30 prosent meiner at servicen er for dårleg når det gjeld saksbehandlingstid og svartid. Snautt 20 prosent klagar på framferda til Nav-tilsette, mens berre 8 prosent synest tilgjenge er for dårleg.

Dei som får arbeidsavklaringspengar klagar mest, følgt av mottakarar av dagpengar og sjukepengar.

Nav må bli flinkare til å lære av klagene, meiner Vågeng.

– Vi vil alltid ha klager, og det er bra at brukarane gir oss beskjed om kva som bør blir betre. Det ligg mykje verdifull informasjonen i klagestatistikken, seier ho.

