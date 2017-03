Mammut rett rundt hjørnet

Bokhandlarar over heile landet er i full sving med å organisera storsalet – som varer heilt til 18. mars. Vel 1.250 titlar skal tilbydast på sal, og av desse er om lag 820 papirbøker – mens 450 er e-boktitlar. I år er også nedlastbare lydbøker med, heiter det frå Bokhandlerforeningen.

Blant dei 820 titlane er det fleire travarar frå bestseljarlistene. Men samtidig er også "smalare" og meir ukjende titlar representerte, for å syta for at det finst bøker for alle på sal, heiter det vidare i pressemeldinga.

Barnebøker er tradisjonelt ein vinnar på Mammut, og tittelen bokhandlarane har førehandsbestilt mest av i år er barneboka "Gutta i trehuset med 13 etasjar" av Andy Griffiths og Terry Denton.

Den mest førehandsbestilte sakprosa-tittelen er "Sjarmen med tarmen" av Giulia Enders, og den mest førehandsbestilte romanen er "Mi briljante venninne" av Elena Ferrante.

Mammutsalet er eit samarbeid mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

