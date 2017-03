Leiaren for støttegruppa: – Veldig, veldig letta

– Dette var godt å høyre. No er eg veldig, veldig letta, seier Røyneland til NTB.

Ho hadde på førehand frykta at terrordømte Anders Behring Breivik ville få medhald i at staten hadde brote menneskerettane hans under soning, slik han fekk i tingretten.

– Det hadde vore utruleg vondt. Artikkel 3 begynner faktisk med ei setning om at alle har rett til liv, seier Røyneland.

Ho er førebudd på at dommen kan bli anka.

– Men vi veit jo ikkje om Høgsterett vil ta saka. Uansett vil jo det skje administrativt, slik at Breivik ikkje får komme ut i offentlegheita igjen. Eg håpar vi slepp å høyre frå den mannen igjen på mange, mange år, seier ho.

