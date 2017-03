Full siger for staten i saka om soningsregimet til Breivik

– Lagmannsretten har kome til at Anders Behring Breivik ikkje er eller har vore utsett for tortur eller umenneskeleg eller nedverdigande behandling, slår lagmannsretten fast i ein samrøystes dom.

Staten får dermed full oppreising etter å ha blitt dømd i Oslo tingrett i fjor for å ha brote menneskerettane til Breivik under soning. Breivik har allereie bestemt seg for å anka dommen til Høgsterett, opplyser prosessfullmektigen hans, advokat Øystein Storrvik.

– Det er ein svært grundig og seriøs dom som tek alle temaa vi har reist opp til grundig behandling. Vi ønskjer å bryta den isolasjonen han har, så det er naturleg at vi ankar denne saka, sa Storrvik då han møtte pressa etter at dommen var forkynt onsdag. Då visste han ikkje korleis Breivik hadde reagert på dommen.

– Eg er mest oppteken av at han har sona fem og eit halvt år utan å møta andre innsette. Det er ein terskel for brot. Lagmannsretten meiner at den terskelen ikkje er nådd. Det er eg mest usamd i, sa advokaten.

Lite endra

Breivik saksøkte staten for brot på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), artikkel 3 om nedverdigande og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, og for manglande behandling for den mentale sårbarheita hans.

Lagmannsretten meiner Breivik framleis er sterkt prega av det høgreekstreme, politiske universet sitt. Sjølv om han har gjeve uttrykk for at han ikkje lenger er tilhengjar av bruk av vald, er dette standpunktet ikkje knytt til anger eller grunngjeve med etiske vurderingar, og dermed ikkje lagt vekt på. Det er heller ikkje klare indikasjonar på at Breivik har fått isolasjonsskader under soninga.

– Breivik blir framleis vurdert å ha både dyssosial og dramatiserande personlegdomsforstyrring. Den alminnelege helsetilstanden og måten hans å vera på verkar lite endra trass svært langvarig fengselsopphald med svært omfattande tryggingstiltak. Den mentale tilstanden hans har også preg av å vera stabil, skriv lagmannsretten og slår fast at det ikkje er grunnlag for å rekna med at han lir av ei særleg psykisk sårbarheit.

Høg risiko for vald

Lagmannsretten skriv vidare at avgjerdene om ikkje å tillata Breivik fellesskap med andre innsette, ikkje inneber noko urimeleg belastning.

– Den høge risikoen for vald frå og mot Breivik har vore til stades under heile opphaldet i fengselet. Sterke samfunnsomsyn talar for å hindra Breivik i å etablera høgreekstreme nettverk i og utanfor fengselet, skriv lagdommarane.

I tingretten blei staten dømd til å erstatta sakskostnadene til Breivik på 331.000. Lagmannsretten har kome til at partane må dekkja sine eigne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.

Lette i AUF

Breivik blei dømd til 21 års forvaring i 2012 for terrorangrepa på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 menneske blei drepne. AUF-leiar Mani Hussaini seier han er letta over dommen.

– I dag går tankane mine til dei verkelege offera for handlingane til terroristen. Alle som miste barna sine, foreldre og venner. Vi er tilhengjarar av rettsstaten, og difor har vi respektert at denne saka har kome for retten, seier Hussaini i ein kommentar til dommen.

– Samtidig er vi nøgde med at lagmannsretten har konkludert med at ingen menneskerettar er brotne i samband med soningstilhøva til terroristen, strekar AUF-leiaren under.

