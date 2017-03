Breiviks forsvarar: – Vi vil anke dommen

– Det er ein veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaa vi har reist opp til grundig behandling. Vi ønskjer å bryte den isolasjonen han har, så det er naturleg at vi ankar denne saka, sa Storrvik då han møtte pressa etter at dommen var forkynt onsdag.

Han bekrefta at Breivik er orientert om dommen, men visste ikkje korleis han har reagert.

– Retten seier at isolasjonen snarleg må vurderast svært grundig. Dei peikar på bekymringsgrunnlaget, men smertegrensa meiner lagmannsretten ikkje er nådd. Eg er mest opptatt av at han har sona fem og eit halvt år utan å møte andre innsette. Det er ein terskel for brot. Lagmannsretten meiner at den terskelen ikkje er nådd. Det er eg mest ueinig i, sa advokaten.

Han viste til at både tingretten og lagmannsretten no har vurderte soningsforholda grundig.

– Det er vanskeleg å gi noko klart svar på kvar denne grensa går. Det står i dommen at det må vurderast grundig. Vi ønskjer å arbeide for at det blir konstatert eit brot. Vi vil anke dommen og gå vidare, sa Øystein Storrvik.

