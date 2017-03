Breivik tapte ankesaka, set kursen for Strasbourg

– Det er ein veldig grundig og seriøs dom som tek alle temaa vi har reist opp til grundig behandling. Vi ønskjer å bryta den isolasjonen han har, så det er naturleg at vi ankar denne saka, sa Breiviks advokat, Øystein Storrvik, då han møtte pressa etter at dommen i menneskerettssaka var forkynt onsdag.

Ingen andre soningsfangar er underlagt strengare tryggingsregime enn Anders Behring Breivik. Likevel får staten fullt medhald i at soningstilhøva den terrordømde massedrapsmannen er underlagt, er innanfor dei rammene menneskeretten set.

– Den høge risikoen for vald frå og mot Breivik har vore til stades under heile opphaldet i fengselet. Sterke samfunnsomsyn talar for å hindra Breivik i å etablera høgreekstreme nettverk i og utanfor fengselet, heiter det i dommen.

Storrvik strekar under at Breivik har sona fem og eit halvt år utan å møta nokon andre innsette.

– Det er ein terskel for brot. Lagmannsretten meiner den terskelen ikkje er nådd. Det er eg ueinig i, sa han.

Slepp truleg inn

Fleire ekspertar meiner mykje talar for at ankeutvalet til Høgsterett vil sleppa inn anken. Saka er prinsipielt viktig og har verdi utover seg sjølv.

– Det blir vanskeleg for dei å ikkje ta denne saka. Sjølv om det politisk sett er ei vanskeleg sak, må Høgsterett også ta slike saker, seier jussprofessor Mads Andenæs til NTB.

Skulle også Høgsterett gje staten medhald, vil saka bli klaga inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Breivik var godt førebudd på nederlaget i lagmannsretten, og førebur seg på ein tilsvarande konklusjon i Høgsterett, poengterer Storrvik.

Professor i menneskerettar Kjetil Larsen trur Høgsterett vil falla ned på same konklusjonen.

– Dommen i lagmannsretten er ikkje overraskande. Dei rettslege vurderingane er korrekte og samsvarar med det eg sjølv har tenkt, seier han til NTB.

Framleis farleg

Lagmannsretten meiner Breivik framleis verkar sterkt prega av det høgreekstreme, politiske universet sitt og vurderer han som ein framleis svært farleg mann. Sjølv om han har gjeve uttrykk for at han ikkje lenger er tilhengjar av bruk av vald, er dette standpunktet ikkje knytt til anger eller grunngjeve med etiske vurderingar, og dermed ikkje lagt vekt på.

– Breivik blir framleis sett vurdera å ha både dyssosial og dramatiserande personlegdomsforstyrringar. Den alminnelege helsetilstanden hans og veremåten hans verkar lite endra trass svært langvarig fengselsopphald med svært omfattande tryggingstiltak. Den mentale tilstanden hans er også prega av å vera stabil, skriv lagmannsretten.

Det er ikkje grunnlag for å sjå at han lir av ei særleg mental sårbarheit, konkluderer dommarane.

– Brei heilskapsvurdering

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted meiner dommen gjev oppreising til Kriminalomsorga og fengselsstellet.

– Lagmannsretten har lagt heilskapsvurderinga til menneskerettsdomstolen til grunn og har lagt vekt på andre sider ved soninga. Det at han sonar åleine, er ikkje alvorleg nok, sa regjeringsadvokaten.

Jussprofessor Andenæs er derimot ikkje like imponert. Han meiner dommen inneheld fleire svake sider, og peikar mellom anna på at lagmannsretten ikkje gjer der klar kor grensa for menneskerettsbrot under soning går.

– Retten har teke for lett på den nedre grensa. Det blir for gunstig for staten, seier han.

– Det ser ut som om dei vurderer behovet for tryggingstiltak opp mot Breiviks person. Men det skal ikkje vera noko fri avveging mellom interesser som avgjer om staten bryt menneskerettane, seier Andenæs.

Lette i AUF

Breivik blei i 2012 dømd til 21 års forvaring for terrorangrepa på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 menneske blei drepne. AUF-leiar Mani Hussaini seier han er letta over dommen.

– I dag går tankane mine til dei verkelege offera for handlingane til terroristen. Alle som mista barna sine, foreldre og venner. Vi er tilhengjarar av rettsstaten, og difor har vi respektert at denne saka har kome for retten.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er nøgd med at staten fekk medhald i lagmannsretten i Breivik-saken.

– Kriminalomsorga har som oppgåve å vurdera soningstilhøva til dei innsette kontinuerleg. Det vil dei også gjera i dette tilfellet, seier Amundsen.

