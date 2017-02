Solberg tar leiinga i statsministermåling

I Dagbladets februarmåling går Solberg fram til 49 prosent og Støre landar på 44 prosent. I januarmålingen låg Solberg rett bak Støre, med høvesvis 46 og 47 prosent. Støres popularitet har gått tilbake 8 prosentpoeng sidan desembermålinga. Det er Ipsos som gjennomfører undersøkingane for avisa.

På det opne spørsmålet om kven som eignar seg best som statsminister, får begge 24 prosent.

–Erna er Høgres trumfess i valkampen. Ho står fram som kunnskapsrik, romsleg og trygg, seier leiar for avdeling for samfunn og politikk i First House og tidlegare Høgre-statsråd Morten Andreas Meyer.

Valforskar Bernt Aardal og avdelingsleiar Kristin Rogge Pran i Ipsos seier Støre har hamna i skuggen av Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, fordi det for tida er ulv og distriktsopprør som er i vinden, ikkje Arbeidarpartiets saker.

