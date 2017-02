Solberg presenterte samferdselssatsing i Hordaland

Solberg kunne presentere nyheiter om E16 Arna-Stanghelle, Ringvei Øst, Sotrasambandet og Hordfast.

– Vi veit at det er mange utfordringar i dette fylket. Rasutfordringar, svingete vegar og jernbane, djupe fjordar og mange område med dårleg vedlikehald. Eg veit at forventningane til Nasjonal transportplan er store, og eg trur ikkje folk i fylket vil vere heilt fornøgde før vi bruker alle pengane i NTP her, spøkte statsministeren.

E16 mellom Arna og Stanghelle er eitt av prosjekta som blir prioritert. Risikoen for ras og stengde vegar, i tillegg til omkøyring som ikkje møter dei nødvendige krav, er bakgrunnen for at vegen blir prioritert, gjorde Solberg klart.

– E16 skal fullfinansierast over ein tolvårsperiode. Jernbanebiten brukar litt lengre tid, sa Solberg.

Ringveg Øst frå Arna til Vågsbotn er eit anna samferdsleprosjekt som ligg høgt i bunken. Det er planlagt ti kilometer med firefeltsveg, og vegen vil bli finansiert med 2,2 milliardar kroner frå staten og 2,3 milliardar kroner i bompengar.

Hordfast skal også gjennomførast, men Solberg understreka at ein må vurdere kostnadsnivået. Opphavleg var kostnadsramma på 26 milliardar kroner, men prisen er no oppe i 43 milliardar.

