Seadrill-aksjen kraftig ned på positiv børs

Det konkurstruga riggselskapet varsla tysdag at det kan få trøbbel med å nå fristen for å koma i hamn med ein restruktureringsplan, og at det truleg er nødvendig med store endringar i låneavtalane med bankane for å henta inn ny kapital. Det kom fram då selskapet gjorde greie for endå ein rapport med dårlege kvartalstal.

Derifrå var det berre utforbakke til børsen stengde handelen tysdag ettermiddag. Då hadde investorane kvitta seg med så mange Seadrill-aksjar at kursen hadde svekt seg heile 14,6 prosent. Sjølv om selskapet var langt nede på omsetnadslista målt i totalsum, var det på femteplass over dei som blei hyppigast selt.

John Fredriksen var derimot både høgt og lågt tysdag. Tørrlastreiarlaget Golden Ocean Group trona øvst på vinnarlista med ein kursauke på 6,3 prosent, mens tankselskapet Frontline låg på tredjeplass etter ein auke på 3,9 prosent.

Statoil (+0,5) var den mest omsette tysdag, etterfølgt av Norsk Hydro (+1,7), Orkla (-0,3) og DNB (-0,4). Sjømatselskapet til Fredriksen, Marine Harvest (+0,3) var elles den femte mest omsette tysdag.

Tendensen var svakt positiv også på dei tonegjevande børsane i Europa. DAX 30 i Frankfurt auka med 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris begge var opp 0,3 prosent.

Eit fat nordsjøolje blei omsett for 55,8 dollar på spotmarknaden tysdag ettermiddag, mens amerikansk lettolje gjekk for 53,3 dollar – begge nokre titals cent ned frå måndag ettermiddag.

