Ap-fleirtal mot kommunetvang

Alle dei 13 fylkesleiarane Klassekampen har snakka med, støttar leiinga i at partiet skal følgje linja med fri vilje. Partileiar Jonas Gahr Støre har lovd at alle kommunar som ønsker å gjere om samanslåingar som skjer etter tvangsbruk frå regjeringa, skal få innfridd sitt ønske.

Fleire Ap-ordførarar har likevel argumentert for det motsette, altså at det skal vere mogleg å tvinge enkeltkommunar inn i ein storkommune. Eller for å seie det på ein annan måte, å bruke styringsretten for å hindre at enkeltkommunar stanser ein fusjon mellom fleire villige kommunar.

– Vi støttar den måten å tenkje på som Helga Pedersen har lagt fram. Men eg trur det er litt ulike synspunkt hos oss. Kommunar som kan bli slått saman med tvang, blir i dag styrt av Ap-ordførarar – nokre av dei har kanskje ønskt samanslåing, seier leiar Bjørn Egeli i Vest-Agder, eit fylke der fleire Ap-ordførarar er involvert i tvangssamanslåingar.

– Ja, dette er ein konsekvens av det vi har sagt om at samanslåingar er frivillige, seier Sverre Myrli, leiar i Akershus Ap.

