Siste farvel med Kaci Kullmann Five

Den første kvinnelege partileiaren til Høgre, tidlegare statsråd og leiar av Nobelkomiteen Kaci Kullmann Five døydde søndag 19. februar, 65 år gammal.

Til tonane av den mollstemte pianokonserten til Sergej Rachmaninov nr. 2 starta gravferdsseremonien måndag, leidd av prest og tidlegare generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Aage Müller-Nilssen.

Blomevell

Den enkle, kvite kista var omgitt av eit vell av blomar og kransar, frå mellom anna kongehuset, regjeringa, Stortinget, Nobelkomiteen og ei rekkje organisasjonar som den avhaldne tidlegare Høgre-leiaren hadde samarbeidd med.

Éin etter éin kom medlemmer av regjering og Storting, tidlegare og noverande samfunnstoppar og slekt, venner og familie til Lommedalen kyrkje. Blant dei var stortingspresident Olemic Thommesen, statsminister Erna Solberg og fungerande leiar av Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen som alle skulle halda minnetalar over Kaci Kullmann Five.

Også partifellane og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen, Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen var til stades. Det var også Høgre-nestor og forgjengaren til Kullmann Five, Kåre Willoch.

– Mista eit medmenneske

Til NTB seier Willoch at han først og fremst vil minnast Kaci Kullmann Five som eit varmt og godt menneske og ein framifrå politikar.

– Vi samarbeidde mykje, og det var alltid svært oppløftande. Vi har mist eit medmenneske med stor innsikt, seier han.

Frp samarbeidspartiet Frp deltok finansminister Siv Jensen. Også tidlegare partileiar Carl I. Hagen var tydeleg rørt då han kom til Lommedalen kyrkje.

– Eg huskar godt då Kaci stilte i møte i finanskomiteen på 1980-talet med den vesle dottera si. Ho var den første som gjorde noko slikt. Det er vanskeleg å finna nokon som vil seia noko negativt om Kaci, seier Hagen til NTB.

Første i Høgre

Sakleg, samvitsfull og vennleg er ord som ofte blir brukt om Kaci Kullmann Five. I 1991 blei ho den første kvinnelege partileiaren i Høyre, men ho hadde markert seg i politikken sidan 1970-talet, mellom anna som leiar av Unge Høgre, også i ungdomspartiet var ho den første kvinnelege leiaren.

I 1993 kunngjorde ho at ho ville gje seg som partileiar, noko ho gjorde året etter.

I 2014 blei Kullmann Five diagnostisert med brystkreft. Etter cellegift, operasjon og stråling var ho ferdigbehandla i desember same året. Året etter tok ho over som leiar for Nobelkomiteen.

