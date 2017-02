Færre varsel om oppseiingar i januar

1.100 av varsla i januar gjaldt oppseiingar. Til same tid i fjor fekk 3.100 varsel om oppseiingar.

– Vi ser ei fortsetting av trenden det siste halvåret med fleire varsel om permitteringar enn oppseiingar. I perioden med nedgang i oljenæringa har vi som oftast sett det motsette. At bedrifter no i større grad brukar permitteringar kan bety at næringslivet forventar betring i marknadssituasjonen framover, seier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Rogaland og Hordaland varslar framleis om flest oppseiingar og permitteringar, men betydeleg færre enn for eitt år sidan. Rogaland har hatt ein nedgang frå 1.900 varsel i januar i fjor til 560 varsel i januar i år. I Buskerud og Nord-Trøndelag kom det ingen varsel i januar.

51 prosent av alle varsla i januar kom frå industrien. Dette gjaldt totalt 1.472 personar.

Arbeidsgjevarar som planlegg masseoppseiingar eller permitteringar gir varsel om dette til Nav ein gong i månaden, og desse tala dannar grunnlag for statistikken. Det er ikkje alle varsla som resulterer i oppseiingar eller permitteringar, og det er berre bedrifter som planlegg å seie opp eller permittere minst ti tilsette som må varsle Nav.

