Evakueringa på Svalbard held fram

Bebuarane vil likevel få tilgang til å henta ut eigendelar sine frå bustadane i tidsavgrensa periodar fredag og laurdag, opplyser Sysselmannen på Svalbard.

– Bakgrunnen for at vi held oppe evakueringa, som har heimel i politilova, er at vi har ein situasjon i dette området som framleis ikkje er fullt ut avklart, seier sysselmann Kjerstin Askholt.

Snørasvarselet for området har framleis fargegrad tre – stor fare – noko NVE grunngjev med at sjølv om fokksnøen i området tek til å bli hardare, sørgjer dei låve temperaturane for at det framleis er stor ustabilitet i snømassane.

– Vi har hatt to alvorlege hendingar på kort tid, og vi kan få dårleg vêr med ny rasfare i området. Vi har difor behov for å gå gjennom situasjonen grundig når det gjeld rasfaren her. Etter mi vurdering må desse bustadane fråflyttast permanent, inntil det kjem andre rassikringstiltak, meiner Askholt.

Fredag kjem helseminister Bent Høie til Svalbard i samband med hundreårsmarkeringa for sjukehuset der. Måndag vil olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) besøkja Svalbard. Dei to sistnemnde skal på synfaring i rasområdet og møta innbyggjarane som har blitt ramma av skredet.

Dei skal også ha møte med Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og representantar frå NVE for mellom anna å bli orientert om det vidare arbeidet med varslings- og sikringstiltak på Svalbard.

