Trappar ned beredskapen rundt Tide Carrier

Hovudredningssentralen Sør-Norge opplyser at redningsressursane no er i normal beredskap, men kan då raskt ut igjen til fartøyet om det blir behov for det.

Fem frå mannskapet er frakta til Sola. Det var onsdag kveld 17 personar igjen på lasteskipet, 14 frå mannskapet, to slepespesialistar og ein los.

Tide Carrier ligg på ankera rundt 100 meter frå land ved Feistein fyr, men har fått slepar om bord. Hovudredningssentralen melde i 16-tida at dei ville evakuere "ikkje essensielt" personell.

Eitt av mannskapa er allereie flogen i land etter å ha fått ei brotskade i foten. Skipet har drive i sjøen sidan onsdag formiddag.

I 18-tida blei dei to slepespesialistane sett om bord for å finne ut om lastebåten kan slepast under dei rådande vêrtilhøva.

Motorstopp

Redningssentralen fekk først beskjed om problema til Tide Carrier klokka 10.48 onsdag.

– Då hadde fartøyet motorstopp og låg og dreiv i sjøen. Så slapp dei ankera, før dei fekk start igjen. Deretter blei det motorstopp på ny, opplyste redningsleiar Jan Lillebø.

To slepebåtar er på staden og eit Sea King redningshelikopter frå basen på Sola. Også redningsskøyta Bergen Kreds og kystvaktskipet Bergen i tillegg til ytterlegare ein slepebåt blei dirigert til fartøyet. Ein losbåt kom også til for å yte assistanse.

Dårlegare vêr

Vinden skifta retning om ettermiddagen og det blei tyngre sjø i området. Siste vêrmelding for området varslar sterk kuling aukande til liten storm utover kvelden.

Tide Carrier er bygd i 1989 og registrert i den afrikanske øystaten Komorene. Skipet er 232 meter langt og er på 40.796 tonn dødvekt. Det var på veg til Høylandsbygd.

