Regjeringa vil gjere det lettare å skyte ulv

Det opplyser statsråd Vidar Helgesen (H) til NTB onsdag ettermiddag.

– Forslaget består i at vi tar inn tekst frå Bernkonvensjonen i naturmangfaldlova. Dermed blir lova blir meir tru til teksten i konvensjonen. Ei slik lovendring gir litt større fleksibilitet i forvaltninga av ulven, både i og utanfor ulvesona, seier Helgesen.

Statsråden seier til NTB at dei foreslår å innlemme same heimel som ein som vart lagt til grunn i Sverige i ein dom i fjor. Då vart det opna for å ta ut 11 prosent av bestanden. Helgesen vil ikkje kommentere kva eit "avgrensa talet" vil seie i norsk samanheng.

– Det konkrete talet vil vere opp til regionale og nasjonale styresmakter å avgjere frå sak til sak – og til sjuande og sist er det opp til domstolane å tolke lova, seier han.

Han ser fram til høyringsrunden, som varer fram til 27. februar.

– Eg trur dei fleste partar vil ta godt imot endringsforslaget. Forslaget vil gi større moglegheiter for god forvaltning innanfor ramma av våre internasjonale forpliktingar.

