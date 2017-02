Parti tonar kyrkja ned i programma

I forkant av landsmøte­sesongen har Vårt Land tatt ein titt på livssynspolitikken til partia og konkluderer med at Den norske kyrkja får langt mindre omtale og blir gitt færre løfte enn før førre val. Signalord om samfunnsrolla og honnørord om kyrkjas plass i kulturarven, særleg ordet "særstilling" er tatt bort hos både Arbeidarpartiet og Høgre. Senterpartiet, som kjempa for statskyrkje, lovar å sikre økonomi, kyrkje i heile landet og trusopplæringsreforma, men skriv også at i eit «pluralistisk samfunn som vårt» er det nødvendig å likebehandle. Framstegspartiet har ingen endringar, og nemner som i 2013 kyrkja berre ein stad med eitt ord: Nei til kyrkjeasyl. Ikkje uventa er KrF i den andre enden av skalaen, og har ikkje berre eige kapittel kalla «Den norske kyrkje»­, men lovar å auke finansieringa sidan kyrkja ikkje lenger er statskyrkje.

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund synest ordvala er på sin plass, mens direktør Jens-Petter Johnsen i Kyrkjerådet ikkje trur endringane er meint å tone ned kyrkjas plass.

(©NPK)