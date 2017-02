Noreg gir 135 millionar kroner i nødhjelp til Sør-Sudan

FN har erklært hungersnød i delar av landet.

– Situasjonen er prekær. Det hastar å redde liv. Noreg gir derfor 135 millionar kroner til nødhjelpsinnsats i Sør-Sudan, seier utanriksminister Børge Brende (H).

Det braut ut væpna konflikt i landet i desember 2013 og det er framleis daglege kampar mellom regjeringa og opposisjonsgruppene.

FN anslår at 7,5 millionar menneske treng humanitær bistand, og av dei har rundt halvparten eit kritisk behov for meir mat.

– Prisen for konflikten er det den sørsudanske befolkninga som betalar. Seksuell vald, mishandling og andre brot på menneskerettane skjer i stor skala. Den humanitære krisa vi no ser, er for ein stor del menneskeskapt. Dette tar vi opp i alle samtalar Noreg har med dei sørsudanske partane, seier utanriksministeren.

