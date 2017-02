Difi: Arbeidet med politireforma er i rute

Difi la onsdag fram ein statusrapport som vurderer det reformarbeidet som vart gjennomført i 2016, i samband med gjennomføringa av nærpolitireforma. Evalueringa blir gjort på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet og går over fire år.

–Arbeidet med nærpolitireforma er så langt i rute. Det vil seie at politiet i hovudsak har gjennomført dei tiltaka som var planlagde i 2016, sjølv om enkelte tiltak er noko forskyvde i tid, heiter det i statusrapporten.

Difi skriv at det er mykje uro og uvisse når det gjeld reforma, og då spesielt knytt til lokal organisering. I rapporten blir det peika på fire hovudutfordringar, deriblant at det både blant tilsette i politiet og i kommunane er lita tiltru til at reforma vil lykkast. Det er også uvisse rundt om nødvendige IKT-løysingar er på plass for å bidra til at reforma lykkast.

Rapporten onsdag kjem også med nokre råd til departementet og Politidirektoratet om arbeidet vidare.

–Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet må avklare og kommunisere kva som er realistiske mål for reforma. Særleg viktig blir det å konkretisere kva ein meiner med nærpoliti, skriv Difi.

Dei anbefaler blant anna også at politiet må synleggjere resultata av reforma undervegs og ei prioritering av IKT-systema til politiet.

