Vil sette Noreg i førarsetet i havet

Noreg er på fleire område ein av dei leiande havnasjonane i verda. Med havstrategien ønsker regjeringa å binde saman visjonar og verkemiddel for petroleumsnæringa, maritim næring og sjømatnæringa.

Dei norske havbaserte næringane er ei betydeleg kjelde til verdiskaping og sysselsetting. I 2014 stod dei for ei verdiskaping på 760 milliardar kroner og sysselsette 256.000 personar. Felles for havnæringane er at dei er internasjonale, eksportorienterte og sykliske.

– Desse næringane vil fortsette å stå bak ein vesentleg del av norsk velferd og er sentrale for Noregs framtid, heiter det i strategien som vart presentert i Bergen, Stavanger og Tromsø tysdag.

(©NPK)