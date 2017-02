Sp-Toppe vil straffe surrogatforeldre

– Vi treng eit forbod mot å nytte surrogati i utlandet på same måte som sexkjøpslova gjer det straffbart for nordmenn å kjøpe sex i utlandet, seier Kjersti Toppe (Sp) til Vårt Land. Ho meiner surrogati, til liks med sexkjøp, utgjer ein fare for utnytting av kvinner.

Surrogati er forbode i Noreg, men i 2013 vedtok Stortinget straffe­fritak for privatpersonar som bryt Bioteknologilova, ifølgje Fritanke. I førre veke sende Toppe spørsmål til helseministeren om kva regjeringa vil «gjere for å hindre at nordmenn nyttar seg av surrogati i utlandet» og om «surrogati-firma sin praksis i Noreg er lovleg». Ho vil straffe både selskap som driv surrogatiformidling på norsk jord, og nordmenn som kjem heim med barn ­borne fram av surrogatmor.

Ein israelsk surrogatiformidlar opna i fjor kontor i Stockholm og rettar seg mot Finland, Danmark og Noreg i tillegg til Sverige. Ifølgje Vårt Land er det fleire surrogatiselskap som tilbyr norskspråklege informasjonsmøte og nettsider.

– Dersom vi meiner noko med surrogatiforbodet, må vi praktisere det. Elles seier vi at det er greitt å nytte surrogatitilbod i utlandet og at det ikkje vil ha nokon konsekvensar, seier Toppe.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ønsker ikkje å kommentere spørsmåla før han har svart på brevet hennar.

