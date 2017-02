Maarud kallar tilbake Micropop

– Vi har fått meldingar frå forbrukarar som gir oss grunn til å tru at enkelte av våre mikropop-produkt kan begynne å brenne, sjølv når tillagingsråda blir følgde. Bakgrunnen for dette er truleg at vi har bytt innerpose og olje til poppinga, seier administrerande direktør Chris Samways i Maarud.

Selskapet opplyser at risikoen for at popkornet har denne defekten, er svært liten. Maarud har gjennomført 400 laboratorietestar utan å klare å gjenskape problemet.

– Det viktigaste for oss er sikkerheita til kundane våre. Derfor har vi bestemt oss for å kalle tilbake alle Maarud Micropop 3-pakk produkt med ein gong. Vi ber alle som har kjøpt desse produkta om å ta bilete av best før datostempelet på sida og sende det til forbrukerkontakt@maarud.no med kontonummer, for å få pengane refunderte. Du kan deretter kaste produktet. Vi beklagar på det sterkaste overfor våre kundar, seier Samways.

Produktet blir blokkert for sal til butikkane, og blir fjerna frå butikkhyllene så raskt som mogleg.

(©NPK)