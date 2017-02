Høyring på Stortinget om manglande sikring av offentlege bygg

Komiteen vil halde open høyring om saka 20. mars.

Martin Kolberg (Ap), som leier komiteen, seier det ikkje er bestemt kven som vil bli bedt om å komme til høyringa.

– Det vil vere alle som er relevante når det gjeld denne saka. Det kan bli statsministeren, seier han til NTB.

Kolberg er sterkt kritisk til at regjeringa ikkje vil nedgradere eit samandrag av Riksrevisjonens delvis hemmelegstempla rapport om saka.

Regjeringa har svart komiteen at ho vil be Riksrevisjonen lage eit nytt, ugradert samandrag av rapporten, men dette har Riksrevisjonen avvist å gjere i eit brev til komiteen, opplyser han.

Bakteppet for saka er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, meinte det var «svært alvorleg» at verken politiet, Forsvaret eller dei to etatane saman klarer å sikre offentlege bygningar godt nok.

