Telia tilbyr tilgang i bytte mot godkjenning av Phonero-kjøp

Oppkjøpet av Phonero er avhengig av Konkurransetilsynets godkjenning for å kunne bli gjennomført. Tilsynet opplyser no at Telia har foreslått som avhjelpande tiltak å opne sitt landsdekkjande mobilnett for andre aktørar. Tilgangsforma, såkalla MVNO-tilgang, vil vere open for både eksisterande grossistkundar og nye aktørar i tre år, opplyser tilsynet.

– Konkurransetilsynet skal no gjere ei vurdering av kva dei avhjelpande tiltaka som er komne frå Telia, har å seie for verknaden av oppkjøpet på konkurransen i denne marknaden, seier seniorrådgjevar Marita Skjæveland i avdeling finans og kommunikasjon.

Ny frist i saka er sett til 10. mars.

