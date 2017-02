Reallønna gjekk ned med 1,2 prosent i fjor

Prisveksten auka frå 2,1 prosent til 3,6 prosent i same periode. Samla bidrog dette til at gjennomsnittleg reallønn etter skatt for alle grupper fall med 1,2 prosent i fjor.

Lågare skatt på lønn bidrog til å trekke realveksten noko opp, nærmare bestemt med 0,6 prosenteiningar, ifølgje utvalet, som kvart år legg fram nøkkeltal og analysemateriale som bakgrunn for lønnsoppgjeret.

Av rapporten går det fram at lønnsveksten for industriarbeidarar fall frå 2,5 prosent i 2015 til 2 prosent i 2016. For statstilsette fall lønnsveksten frå 2,8 til 2,4 prosent og for kommunetilsette frå 3,3 til 2,5 prosent i same periode.

Bonusutbetalingar som trekte lønnsveksten opp i 2015, gjer utslaget størst for tilsette i finansnæringa, som enda med ein lønnsvekst på 2,5 prosent i fjor, mot 4,3 prosent i 2015.

