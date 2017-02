Miljødirektoratet avslår felling av nærgåande ulv i Trysil

Det var Trysil kommune som hadde søkt om skadefelling av ulvetispa som blei observert på og nært eit gardstun i Søre Osen i månadsskiftet januar/februar. Bakgrunnen for søknaden var mistanke om at ulven hadde unormal åtferd og nærleik til menneske. Ulven er eitt av dyra som blei merkte tidlegare i vinter.

Skremt bort

Statens naturoppsyn prøvde å skremme bort ulven 1. februar, men ulven kom tilbake til området nær gardstunet. Det blei samtidig oppdaga at det var slakteavfall frå elgjakt i området, og Miljødirektoratet meiner det må sjåast som normalt at ein ulv kjem til eit område med slakteavfall.

GPS-data frå den merka ulven viser at han etter det andre skremmeforsøket sprang fleire kilometer unna.

7. februar blei det meldt at ein hund av rasen chihuahua hadde forsvunne aust for Osensjøen i nærleiken av Nordby. Funn i området i tillegg til GPS-data frå ulven gjer at Miljødirektoratet meiner det tyder på at hunden blei tatt av den same ulvetispa.

Beklageleg

– Det er alltid beklageleg når ulv drep hundar. Felling av ulv vert derimot sett på som å ha svært avgrensa skadereduserande effekt når det er snakk om enkelttilfelle av skade på hund, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Direktoratet påpeiker at det ikkje er unormalt eller uventa at ulv er aggressiv mot hund.

– For å minimere sjansen for skade på hund i område med fast bestand av ulv, særleg innanfor etablerte revir, bør hundane berre sleppast laus innanfor inngjerdt område der ein har god oversikt over hundane eller i hundegard, skriv direktoratet.

