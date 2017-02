Mattilsynet varslar tvangsmulkt for produsentar av triploid oppdrettsfisk

Bota på 800.000 er samla for Norway Royal Salmons (NRS) og dotterselskap Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood, opplyser Mattilsynet i ei pressemelding måndag.

– Mattilsynet meiner delar av internkontrollprosedyrane til Norway Royal Salmons (NRS), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikkje oppfyller krava. Prosedyrane skal sikre fiskevelferda ved triploid lakseproduksjon, heiter det.

Dei tre selskapa har fått dispensasjon for produksjon av triploid laks, fisk som er sterilisert under trykk, men han blei gitt på vilkår om ein einskapleg internkontrollprosedyre.

– Vi vurderer at dagens internkontrollprosedyrar ikkje er gode nok. Det manglar blant anna ei grense for maksimal døying og rutine for å avslutte produksjonen humant med utslakting straks grensa vert nådd, seier Arnt Inge Berget, avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Salten.

Mattilsynet ville allereie i fjor nekte Norway Royal Salmon å setje ut steril laks i merdane, men fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hastebehandla klagen frå selskapet og gav dei medhald på éin dag ettersom dei stod i fare for å tape verdiar for 400 millionar kroner.

Det har ikkje lykkast NTB å få kontakt med dei aktuelle selskapa måndag kveld, og Mattilsynet opplyser at dei førebels ikkje har fått nokon tilbakemelding frå dei.

