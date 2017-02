Kaci Kullmann Five vert hylla etter langt liv i politikken

Leiaren av Nobelkomiteen døydde søndag, 65 år gammal, etter at ho igjen blei kreftsjuk i haust.

– Med henne har vi mista eit sterkt og varmt menneske og ein av dei mest markante og banebrytande tidlegare leiarane i Høgre, seier statsminister Erna Solberg.

Five blei ein rollemodell for mange unge jenter både i og utanfor Høgre, påpeiker Solberg, som karakteriserer henne som ein pioner i partiet.

Karen Cecilie "Kaci" Kullmann vart Høgres første kvinnelege partileiar i 1991, men hadde markert seg i politikken sidan 1970-talet.

Ho starta den politiske karrieren sin i Bærum Unge Høgre i 1970, sju år seinare blei ho valt til Unge Høgres første kvinnelege leiar. Same år fekk Kullmann Five også gjennombrotet sitt som rikspolitikar i ein TV-debatt. Pressa beskreiv framferda som ein "politisk blowout", og som 1970-åras største fjernsynssuksess, heiter det i Norsk biografisk leksikon.

Utfordra det tradisjonelle

– Five utfordra heile tida tradisjonelle standpunkt og klarte å gjere Høgre-politikk av dei nye politiske strøymingane på 1970-talet – sjølv om det kunne vere ukomfortabelt for henne, seier førsteamanuensis i politisk samtidshistorie, Hallvard Notaker, ved Universitetet i Oslo til NTB. Han har skrive bok om Høgres historie.

Likestilling, yrkesdeltaking for kvinner, barnehageutbygging, utvida foreldrepermisjon og ikkje minst retten til sjølvbestemt abort var svært omstridde tema i Høgre.

– At Kaci Kullmann Five likevel stod så markant på dette mindretalsstandpunktet, og det som ung politikar på 1970-talet, tyder på at ho var ein politikar med stor integritet, seier Notaker.

Five var engasjert i miljø- og bistandspolitikk, og ikkje minst Noregs forhold til det som i dag heiter EU. Ho gjorde viktig arbeid på vegen mot det som vart samarbeidsavtalen EØS.

– Med stor respekt

Både noverande Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre og hans tre forgjengarar, Gro Harlem Brundtland, Nato-sjef Jens Stoltenberg og Europarådets leiar Thorbjørn Jagland omtaler den avdøde politikaren med respekt og gir uttrykk for takksemd for innsatsen hennar.

Jagland var AUF-leiar då Kaci var Unge Høgres første kvinnelege leiar, dei var partileiarar på same tid, og dei sat saman i Nobelkomiteen, der ho følgde etter han som leiar i 2015.

– Ho behandla alltid motstandarane sine med stor respekt og viste alltid ein veldig sterk kollegialitet innanfor politikken. Det trur eg var veldig viktig for å sikre vørdnaden til politikken, seier Jagland.

Kaci Kullmann Five vart medlem av Nobelkomiteen i 2003 og vart valt til leiar i 2015. Ho hadde ei rekke verv innanfor det norske og svenske nobelsystemet.

– Det er svært trist at ho no har måtta gi tapt for den sjukdommen som ramma henne igjen i fjor haust, og som gjorde at ho måtte melde avbod til fredsprisarrangementet i fjor, uttaler nestleiar i komiteen Berit Reiss-Andersen og sekretær Olav Njølstad.

(©NPK)