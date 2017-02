Åtvarar mot vinterferietur til Preikestolen

Stiftinga pleier å organisere gruppeturar til platået på vanskelege dagar. No er også dette tilbodet avlyst på grunn av den isete vegen opp, skriv Stavanger Aftenblad. Bilete frå stien tatt søndag viser at den er full av is.

-Våre folk på parkeringsplassen vil opptre veldig bestemt når vi frå no av åtvarar sterkt mot å gå opp dit, seier Audun Rake i stiftinga.

I Rogaland er det ikkje vinterferie på skulane før neste veke, men ei rad andre fylke har vinterferie denne veka.

(©NPK)