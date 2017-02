Silver Pensjonsforsikring blir sett under offentleg administrasjon

Vedtaket om offentleg administrasjon fører ikkje til at pengane forsvinn frå selskapet, heiter det i ei pressemelding frå Finansdepartementet fredag kveld.

I meldinga står det at Finanstilsynet no oppnemner eit administrasjonsstyre som skal vareta interessene til kundane best mogleg. Administrasjonsstyret vil av omsyn til kundane så raskt som mogleg vurdere moglegheita for å behalde pensjonsutbetalingane, heilt eller delvis, medan administrasjonsstyret held fram arbeidet. Det er Silver under leiing av administrasjonsstyret som vil stå for kundekontakten.

– Silver har fått fleire sjansar til å innhente kapital og finne løysingar som sikrar pensjonane til kundane. Det har dei ikkje klart. Dei prøver no å innbille kundar at dei står føre ei snarleg løysing. Dette avviser både Finansdepartementet og Finanstilsynet, som har følgt denne saka gjennom fleire år. Grunnen til at vi må setje ned foten, er at selskapet kan tappast for pengar dei nærmaste åra, noko som betyr at dei som er yngre i dag og kundar i selskapet kan bli ståande igjen med skjegget i postkassen den dagen dei blir pensjonistar, seier settestatsråd Sylvi Listhaug (Frp).

