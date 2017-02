NVE varslar om større snøskredfare i fjellområda i Sør-Noreg

Ei oversikt frå Varsom.no viser at faregraden for snøskred vil truleg auke frå moderat (2) til betydeleg (3) i fleire delar av Sør-Noreg laurdag, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat.

Det har lenge vore rolege forhold i Sør-Noreg, men no er det meldt snø i helga. Derfor er det viktig å auke medvitet for dei som skal ut i fjellet, seier vaktleiar i Snøskredvarslinga, Espen Nordahl.

Ifølgje NVE bør ein vere svært forsiktig når ein ferdast i fjellet. Vanlege turgåarar bør halde seg unna skredfarleg terreng der det er meldt om faregrad 3, og vere observant i nærleiken av bratte skråningar eller fjellsider der skred kan losne lenger oppe.

Varselet kan endre seg brått frå faregrad 1 – liten, til 3 – betydeleg på Vestlandet og fleire stader i fjellet i Sør-Noreg laurdag. Idet det bles opp og kjem nysnø i fjellet til helga, vil det leggje seg flak av fokksnø over dei svake laga i snødekket. Det fører til ustabile forhold i mange fjellsider over heile Sør-Noreg, særleg sør for Stad.

