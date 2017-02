Global undersøking: Norsk næringsliv dårleg til å selje seg sjølv

Det viser ei undersøking frå Innovasjon Noreg, som i 2016 gjennomførte 227 djupneintervju av næringslivsleiarar frå Nord- og Sør-Amerika, Asia, Europa og Afrika.

Eitt av hovudfunna er at Noreg vert oppfatta som ein verdsleiande nisjeaktør spesielt innan olje, maritim og sjømat. Teknologien vert sett på som avansert, næringslivet som spesialisert og kvaliteten som høg.

Prisen vert sett på som høg, og sjølv om vi vert rekna som gode på prototypar, vert Noreg vurdert som svakt på å masseprodusere produkt til ein pris særleg enkelte av dei asiatiske landa er villige til å betale.

Dermed er det problematisk at norsk næringsliv på den andre sida vert sett vurder som å ha låg fleksibilitet, låg grad av kundeorientering og låg grad av marknadsorientering. Innovasjon Noreg slår fast at norsk næringsliv har eit godt utgangspunkt, men også mykje å gå på.

– For å bli valt, må ein vere kjent, og gjennom posisjoneringa av merkevara Noreg kan vi gi norsk næringsliv meir merksemd. Dette vil gjere det enno meir attraktivt å vere "made in Norway", seier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Noreg.

I møtet med andre forretningskulturar vert nordmenn oppfatta som ærlege, hardtarbeidande, direkte og ukorrupte. Fleire meiner derimot at nordmenn har låg innsikt i andre forretningskikkar, og den direkte stilen kan oppfattast som uhøfleg eller for lite audmjuk. Vi vert også vurderte som lite tilgjengelege på grunn av korte arbeidsdagar og mange fridagar.

Undersøkinga har som utgangspunkt at Noreg med dagens oljepris må doble verdien av eksport av varer og tenester frå andre næringar for å sikre same levestandard i 2040.

(©NPK)