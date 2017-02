Brende til Russland for første gong sidan 2014

Det blir dermed det første besøket frå Noreg til Russland på utanriksministernivå sidan 2014. Det blei klart etter eit møte mellom Brende og hans russiske kollega Sergej Lavrov i Tyskland torsdag.

– Utanriksminister Brende møtte i går utanriksminister Lavrov i Bonn og avtalte å komme til Arkhangelsk på den arktiske konferansen i mars, seier pressetalsmann Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet i ei utsegn til norske medium.

– Velkjente synspunkt

Stadfestinga kjem same dag som den russiske ambassaden i Oslo i ei lengre utsegn går skarpt i rette med norsk Russland-politikk.

– Den russiske ambassaden kjem med velkjente synspunkt på europeisk sikkerheitspolitikk og Nato, seier Andersen.

– Når det for eksempel gjeld norsk og europeisk haldning til Russlands brot på folkeretten i Ukraina, er denne vel kjent og kommunisert til russiske styresmakter, legg han til.

"Konstruktivt og føreseieleg"

Frå UD blir det igjen lagt vekt på at Noreg ønskjer eit "konstruktivt og føreseieleg" samarbeid med Russland om saker av felles interesse. Det vert også vist til "jamlege samtaler" mellom dei to landa på embetsnivå.

– Det er planlagt møte på ministernivå i den økonomiske kommisjonen og miljøvernkommisjonen i vår, seier Andersen.

Når det gjeld den mykje omtalte visumnekten til norske parlamentarikarar, har UD denne kommentaren:

– Noreg har protestert fleire gonger i Moskva og Oslo når det gjeld Russlands grunnlause innreisenekt for to norske parlamentarikarar. Vår motstand mot avgjerda har vore vel kjent for russiske styresmakter gjennom heile prosessen.

