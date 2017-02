Bergstø seglar opp som SVs nye nestleiar 

Partisekretæren i dag, Kari Elisabeth Kaski, toppar SVs stortingsliste frå Oslo. No står kampen om å overta jobben mellom dei to tidlegare SU-leiarane Audun Herning (36) og Andreas C. Halse (30).

Kaski var nemnt som ein mogleg ny nestleiar, men valkomiteen har i staden samla seg om Kirsti Bergstø frå Nesseby i Finnmark. Ho har erfaring som statssekretær og er også tidlegare SU-leiar. I dag sit ho i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Kirsti Bergstø er ein dyktig politikar som har markert seg på Stortinget, og til saman får vi no ein veldig god leiartrio for SV, seier leiar i valkomiteen Bård Vegar Solhjell.

29 år gamle Kari E. Kaski er innstilt som medlem av SVs arbeidsutval og går dermed inn som den femte personen i partileiinga.

