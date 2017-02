Regjeringa aukar aksjedelen til oljefondet frå 62,5 til 70 prosent

– Regjeringa vil foreslå for Stortinget at aksjehandelen i fondet aukast til 70 prosent. Regjeringa vil også foreslå at det frå no av vert lagt til grunn ei forventa realavkastning av fondet på 3 prosent, mot tidlegare 4 prosent. Dette talet har ein sentral plass i retningslinjene for finanspolitikken, skriv Finansdepartementet i ei pressemelding.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte nyheitene på ein hastig kalla inn pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Regjeringa understrekar at ho ikkje endrar handlingsregelen som ligg til grunn for finanspolitikken, men peiker samtidig på at bruken av olje- og fondsinntekter over tid skal følgje realavkastninga i oljefondet.

I praksis vil torsdagens forslag likevel truleg bli oppfatta som ei justering av handlingsregelen.

Lågare avkastning

Då handlingsregelen vart lansert i 2001, var den forventa realavkastninga til oljefondet på 4 prosent, men dei seinare åra har realavkastninga vore lågare. Solberg-regjeringa har i sine siste budsjettår brukt under 3 prosent av oljefondets avkastning. Men oljepengebruken har likevel auka kraftig, blant anna på grunn av den veldige veksten til fondet.

Det har fått mange økonomar til å slå alarm om at oljepengebruken har nådd eit for høgt nivå. Hovudinnvendinga er at det blir vanskeleg å stramme inn pengebruken seinare.

Det offentleg oppnevnte Mork-utvalet anslo at avkastninga på oljefondet vil liggje på 2,3 prosent dei neste 30 åra. Også Noregs Bank anslår ei avkastning på under 3 prosent framover.

– Det må vi ta innover oss. Derfor tilpassar vi no kartet etter terrenget og foreslår å nedjusterte anslaget på forventa realavkastning til 3 prosent, seier Jensen.

Meir aksjar

Kor stor del av oljefondet som kan investerast i aksjar, har også vore eit diskusjonstema.

Regjeringa legg no opp til å auke aksjehandelen for oljefondet frå 62,5 til 70 prosent.

– Aksjar har høgare forventa avkastning enn obligasjonar, og vil derfor i større grad bidra til målet om at fondet skal ha størst mogleg kjøpekraft. Samtidig har aksjar høgare risiko. Når regjeringa no legg opp til å auke aksjehandelen, er det på bakgrunn av ei samla vurdering av råda vi har fått, seier Jensen.

